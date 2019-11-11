Киевляне хотят переименовать еще 2 станции метро [ Редактировать ]
В Киеве местные жители хотят переименовать две станции метро. Соответствующую петицию с просьбой опубликовали на сайте "Электронных петиций".
Киевляне предлагают переименовать станцию метро Площадь Льва Толстого в центре Киева в станцию Тараса Шевченко.
"В центре Киева возле Университета имени Тараса Шевченко, памятника Тарасу Шевченко, парка Тараса Шевченко, бульвара Тараса Шевченко должна быть и станция метро Тараса Шевченко", - считает автор петиции Ашот Малхасян.
Он предлагает существующую станцию Тараса Шевченко переименовать в Межигорскую.
"А ту далекую станцию, которая в советские времена была названа именем Кобзаря, можно переименовать в Межигорскую", - говорится в петиции.
С 7 ноября, по состоянию на утро 11 ноября, петиция собрала шесть подписей.
Раньше в киевском метро искали взрывчатку. А также метро столицы меняет график работы.
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