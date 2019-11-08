В пятницу утром, 8 ноября, в столичном метро произошел масштабный сбой в работе системы электронного билета. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен в Facebook.

При считывании данных с карты на турникете система выдавала ошибку. Не смогли воспользоваться карточками для прохода в метро и владельцы карты киевлянина.

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"Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства", - сказано в сообщении ведомства.

Вскоре работа системы была восстановлена, однако многие пользователи высказали свое возмущение из-за сбоя в работе метро, а также потребовали вернуть деньги за проезд:

Раньше в киевском метро искали взрывчатку. А также метро столицы меняет график работы.