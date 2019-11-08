Пассажиры зверски возмущены: в метро произошел крупный сбой в час пик [ Редактировать ]
В пятницу утром, 8 ноября, в столичном метро произошел масштабный сбой в работе системы электронного билета. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен в Facebook.
При считывании данных с карты на турникете система выдавала ошибку. Не смогли воспользоваться карточками для прохода в метро и владельцы карты киевлянина.
"Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства", - сказано в сообщении ведомства.
Вскоре работа системы была восстановлена, однако многие пользователи высказали свое возмущение из-за сбоя в работе метро, а также потребовали вернуть деньги за проезд:
Раньше в киевском метро искали взрывчатку. А также метро столицы меняет график работы.
по теме
В Киеве "заминировали" метро
Во вторник, 5 ноября, в Киеве в связи с сообщением о минировании перекрыли станции метро
В Киеве метро поменяет график работы
В воскресенье, 3 ноября, в Киеве возможны изменения в графике работы метро
В Киеве метро изменит график работы
В воскресенье, 3 ноября, метро в Киеве изменит график работы
Электронные билеты в Киеве: когда полностью запустят систему
В Киеве все больше людей переходят на новую систему оплаты проезда в транспорте
Мешканці двох київських "хрущовок" залишилися без опалення
Попри регулярну оплату комунальних послуг, понад 100 помешкань відключили від гарячого водопостачання та опалення - куди ділися сплачені мешканцями гроші за комуналку і хто врятує людей від холоду?