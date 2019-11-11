В понедельник, 11 ноября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала самовыдвиженца Сергея Рудыка избранным депутатом Верховной Рады по результатам внеочередных выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

5 ноября, завершился избирательный процесс на всех округах.

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Рудык набрал 18921 голос избирателей. После того, как Рудык принесет присягу, то в Раде IX созыва будет 424 парламентария.

Ранее сообщалось, что в ЦИК назначили заместителя председателя.