В ЦИК зарегистрировали еще одного народного депутата [ Редактировать ]
В понедельник, 11 ноября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала самовыдвиженца Сергея Рудыка избранным депутатом Верховной Рады по результатам внеочередных выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
5 ноября, завершился избирательный процесс на всех округах.
Рудык набрал 18921 голос избирателей. После того, как Рудык принесет присягу, то в Раде IX созыва будет 424 парламентария.
Ранее сообщалось, что в ЦИК назначили заместителя председателя.
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