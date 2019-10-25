В ближайшее время невозможно провести выборы на оккупированном Донбассе. Об этом заявил новый глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко, пишет "Фокус".

По его словам, на данный момент невозможно провести выборы на Донбассе.

"Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооруженные формирования с этой территории нужно вывести. Зеленский открыто говорит, что выборы под дулами автоматов не будут соответствовать стандартам. Кроме того, необходимо законодательно урегулировать этот вопрос", - отметил Диденко.

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Он подчеркнул, что в Украине действует закон о правовом режиме на оккупированных территориях, который говорит о том, что выборы там не проводятся.

"Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной рады. Какие она пропишет процедуры, что предусмотрит, пока прогнозировать сложно", - добавил Диденко.

Напомним, Зеленский назвал войну на Донбассе "шоковой терапией". Также в Офисе президента сделали важное заявление.