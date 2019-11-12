Заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук рассказал о пяти ключевых направлениях развития народовластия, которые "Слуга народа" будет предлагать на рассмотрение парламента. Соответствующее заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

Мы изучили зарубежный опыт и пришли к выводу, что для Украины из всего этого большого перечня правильными будут пять основных направлений. Прежде всего, это вопрос всеукраинского референдума, это необходимая мера. Мы будем предлагать предметы всеукраинского референдума, но кроме него мы обратили внимание, что нужно уделить большое внимание и местным референдумам, так как местные общины должны иметь право на самоопределение, - заявил Стефанчук.

Представитель президента в Раде также подчеркнул важность "народных инициатив", в перечень которых входит право граждан на законодательную инициативу и электронных петиций.

Четвертым направлением, о котором мы говорили, стали так называемые recalls или отзывы. Они должны касаться должностных лиц, делегируются во власть. Первый шаг в этом направлении сделал Владимир Зеленский, подав в парламент законопроект об импичменте. Мы идем дальше, мы хотим, чтобы каждое должностное лицо понимала, если она не справляется со своими обязанностями, то должна быть процедура его отзыва, - сказал вице-спикер.

Стефанчук отметил, что пятое направление - эта формулировка адженды или повестки дня.

Раньше сообщалось о том, что Стефанчук заявил о новых изменениях в Раде. А также Кулеба рассказал об отмене санкций против России.