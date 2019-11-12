Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сделал важное заявление, передает "РБК-Украина".

Политик сказал, что Украина уже пять лет готова к тому, что санкции против России не будут продлены.

Если это произойдет, то лавина "зрады" сойдет однозначно. Но главное для нас - мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти. Но задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить этого без достижения необходимых нам результатов по Минску. И, во-вторых, если это все же произойдет - получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам, - заявил Кулеба.