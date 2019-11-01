В п'ятницю в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" тепер Микита Потураєв, депутат від "Слуги народу", та політтехнолог, який займався передвиборчою кампанією партії Зеленського дав відповіді на основні питання.

- Верховна Рада працює лише два місяці, а скандалів уже вистачає. Причому багато з них продукує саме монобільшість. Про що це свідчить? Про те, що люди в такій великій фракції просто привчаються працювати одне з одним і далі буде спокійніше? Чи, все ж таки, мають рацію ті експерти, які стверджують, що монобільшість не зможе пропрацювати довго та розпадеться на кілька фракцій?

- Там є декілька причин. Перше - ми працювали в так званому турбо-режимі, зараз ми з нього потихеньку виходимо. А коли працюєш в такому режимі, там є і комунікаційні збої, іноді один одного не розуміємо до кінця. Другий аспект в тому, що коли опрацьовуєш законопроекти, на які країна давно чекала, то кількість помилок, непорозумінь і суперечок відповідає кількості тих законопроектів.

Що стосується теми, що нас чекає розкол. Звичайно, в цієї темі є інтересанти. Якщо якась група депутатів вийде в фракції, звичайно, ми будемо змушені розпочати коаліційні переговори. Але ті, хто вийдуть, ніколи в коаліцію більше не потраплять. Тому зацікавленості в середині партії немає. А інтересанти, щоб ми почали розколюватись, є.

- А чи відомо вам, що думає сам Володимир Зеленський про емоційно-скандальне тло роботи монобільшості? Чи можливо, що президент одного дня може просто втомитись від суперечок та необхідності особисто вирішувати деякі конфлікти і розпустить ще й цю Верховну Раду?

- По-перше, для цього немає законних причин. По-друге, я вивчаю постійно соціологію, ми бачимо, що людей дійсно турбують не дрібні штуки, які цікавлять медіа які живуть хайпом. Над чим дійсно працюємо - питання тарифів, питання аграрної реформи. Людей цікавлять фундаментальні речі, які ми робимо.

- Кожний крок президента і загалом владної команди щодо мирного врегулювання на Донбасі супроводжується хвилями протестів. Звісно, це не суспільна більшість виходить на вулиці, але це десятки тисяч людей, які точно не змінять своєї дуже емоційної позиції, спрямованої проти Зеленського. Наступний великий протест вони планують на річницю початку Майдану - 21-го листопада. І це може збігтися з появою нових зобов'язань України щодо Донбасу після нормандського формату. Що ви думаєте про ці протести? Чи є вони загрозою для Зеленського?

- Ми відносимось до цього з розуміння і не вбачаємо в цьому загрози. Двері на банковій жодного разу не закривалися. Люди приходять, протестують, висловлюють думку, вони на неї мають право. Більшість, я переконаний, бачать, що важко, але процес припинення вогню в Станиці Луганській відбувся, і там все нормально.