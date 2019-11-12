Украинце предупредили о том, что в платежках за коммунальные услуги могут быть ошибки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Неточности могут быть в неначислении отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года.

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"В таком случае рекомендуем обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства для уточнения информации. Сумма льготы в таком случае за октябрь будет доначислена в следующем месяце", - сообщили в пресс-службе.

Раньше сообщалось о том, что мужчина в Киеве расстрелял соседей из-за коммуналки. А также, как правильно планировать бюджет на месяц.