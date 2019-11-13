Украинское руководство встретится с миссией МВФ. В ходе встречи будет обсуждаться вопрос очистки банковского сектора. В организации надеются на скорейшее завершение переговоров миссии. Об этом сообщил директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен, пишет "Голос Америки".

Он отметил определенные достижения Украины в стабилизации экономики.

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"Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистки финансового сектора. Думаю, это очень хорошо", - сказал Томсен.

Представитель МВФ считает, что Украина не так хорошо продвигается в структурных реформах, а в течение последних лет "развитие событий разочаровало".

"Нас особенно волнуют вопросы коррупции и управления, и я думаю, что новое правительство должно усилить усилия в этой сфере", - подчеркнул он.

Ранее мы писали о том, что Гончарук рассказал о миссии МВФ в Украине.