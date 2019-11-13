На Украину обрушится мощнейшая магнитная буря [ Редактировать ]
На Украину обрушится мощная магнитная буря 20 ноября. Об этом сообщает Михаил Орлюк, профессор, который изучает магнитные бури в течение 15 лет.
"Когда поезд начинает двигаться или тормозить, в каждом вагоне по четыре электродвигателя на постоянном токе. Они дают очень сильные изменения магнитного поля", - говорит Орлюк.
Астрологи советуют не конфликтовать и не провоцировать ссоры. Украинцы почувствуют магнитный всплеск уже 18 ноября.
Ранее сообщалось о том, сколько будут отдыхать украинцы на новогодние праздники.
по теме
Киевлянка "заказала" любовницу мужа: появились новые детали
Служба безопасности Украины раскрыли новые детали заказного убийства
"Ведет себя как другой человек": мужчина во сне едва не задушил жену
В США мужчина во сне пытался задушить собственную жену
Влетел в толпу: в Киеве произошло смертельное ДТП
В Киеве произошло смертельное ДТП
Николай Тищенко удивил "ответом" о пранкере Джокере
Народный депутат Николай Тищенко удивил "ответом" о пранкере Джокере
Под Днепром мужчина зверски расправился с пенсионеркой
Мужчина зверски поиздевался над пенсионеркой