На Украину обрушится мощная магнитная буря 20 ноября. Об этом сообщает Михаил Орлюк, профессор, который изучает магнитные бури в течение 15 лет.

"Когда поезд начинает двигаться или тормозить, в каждом вагоне по четыре электродвигателя на постоянном токе. Они дают очень сильные изменения магнитного поля", - говорит Орлюк.

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Астрологи советуют не конфликтовать и не провоцировать ссоры. Украинцы почувствуют магнитный всплеск уже 18 ноября.

Ранее сообщалось о том, сколько будут отдыхать украинцы на новогодние праздники.