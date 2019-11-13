Телеканал HBO хочет снять продолжение культового сериала "Друзья". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сделка пока еще не подтверждена, но в позитивном случае на экраны вернутся все герои: Рэйчел (Дженнифер Энистон), Моника (Кортни Кокс), Фиби (Лиза Кудроу), Джоуи (Мэтт Леблан), Чендлер (Мэттью Перри) и Росс (Дэвид Швиммер).

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До этого актёры и режиссёры категорически отвергали любую вероятность возобновления сериала, который когда-то развлекал зрителей на протяжении 10 сезонов.

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