HBO снимет продолжение сериала "Друзья" [ Редактировать ]
Телеканал HBO хочет снять продолжение культового сериала "Друзья". Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Сделка пока еще не подтверждена, но в позитивном случае на экраны вернутся все герои: Рэйчел (Дженнифер Энистон), Моника (Кортни Кокс), Фиби (Лиза Кудроу), Джоуи (Мэтт Леблан), Чендлер (Мэттью Перри) и Росс (Дэвид Швиммер).
До этого актёры и режиссёры категорически отвергали любую вероятность возобновления сериала, который когда-то развлекал зрителей на протяжении 10 сезонов.
Ранее сообщалось о том, что Джек Воробей станет женщиной.
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