В США производитель корма для животных опубликовал новую оптическую иллюзию. На ней 139 голубей, а среди них спрятался кот. Пользователям предлагают найти "потерянное" животное. Такую головоломку придумали к национальному дню кошек.

Картинка довольно быстро стала популярной и разошлась по аккаунтам и пабликам в Reddit и Twitter.

Люди в среднем находят кота за 18 секунд. Хотя некоторые справляются с задачей быстрее. Попробуйте и вы.

На тот случай, если вам не удалось отыскать котенка, мы публикуем ответ: серая кошка находится чуть выше правого нижнего угла изображения.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.