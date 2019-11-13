Какой знак зодиака самый страстный [ Редактировать ]
В любовных отношениях все люди ведут себя по-разному. Одни более нежные в проявлении своих чувств, а другие, наоборот, порывистые в любви. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый страстный в отношениях.
Итак, на первом месте оказался Стрелец. Этот знак зодиака невероятно чувственный и нежный, но в то же время пылкий. С ним партнеру никогда не скучно в отношениях, они умеют "подогревать" любовь новыми впечатлениями и экспериментами.
Скорпионы обладают настоящим шармом, который чувствуют и окружающие. Они отличный любовники.
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