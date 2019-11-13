В среду утром, 13 ноября, активисты Всеукраинской аграрной рады принесли под стены Верховной Рады мертвую свинью в гробу. Таким образом, они выражают протест против похорон украинского животноводства. Об этом в Facebook написал журналист Bogdan Aminov.

"Ничего особенного. Просто мертвая свинья в труне под Верховной Радой. Это, оказывается, в рамках акции против законопроектов о рынке земли. Свинья настоящая. Ляшко с коровой под парламентом переплюнули однозначно", - написал Bogdan Aminov.

Фото: facebook.com/bogdan.aminov

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