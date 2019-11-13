В Кремле прокомментировали подготовку к встрече "нормандской четверки" [ Редактировать ]
В Кремле прокомментировали подготовку к саммиту "нормандской четверки". С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы констатируем позитивную динамику по ряду направлений подготовки "нормандского формата", - сказал Песков.
Раньше сообщалось о том, что Меркель сделала заявление касательно саммита "нормандской четверки". А в России назвали условия проведения саммита "нормандской четверки".
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