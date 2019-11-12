В Кремле прокомментировали ситуацию, сложившеюся между президентом Казахстан Нурсултаном Назарбаевым с организацией встречи между президентом Украины Владимиром Зеленский и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают "РИА-Новости".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в России ценят усилия первого президента Казахстана по налаживанию российско-украинских отношений и добавил, что президент России не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, но пока что все сосредоточены на подготовке "нормандского формата".

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"Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч, и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам "нормандского формата". Для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", - сказал Песков.

Раньше сообщалось о том, что президент Казахстана организовывает встречу Зеленского с Путиным. А также Зеленский и Путин созвонились после обмена пленными.