Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готов организовать встречу глав Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. С таким предложением Назарбаев выступил в ходе V заседания Астана клуба.

Президент Казахстана отметил, что Владимир Зеленский согласился встретиться тет-а-тет с президентом России.

Я встречался с господином Зеленским, выслушал его. Буквально вчера говорил с Путиным. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины. Договорится можно только так. Потому что решается между двумя государствами, а не другими государствами, - подчеркнул Назарбаев.

Казахстанский лидер заявил, что российский президент также хочет мира.

"Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна - я предложил Казахстан" - предложил он.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский и Путин созвонились после обмена пленными. А также лидеры государств провели переговоры.