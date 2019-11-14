Мировой боксерский совет (WBC) обновил рейтинг в разных весовых категориях, сообщает "УНН".

Во главе генерации лучших боксеров мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) возглавил экс-чемпион мира Виктор Постол (Украина).

В супертяжелом весе на 4-м месте находится Александр Усик, в полутяжелом - 2-м идет Александр Гвоздик. Третью строчку среднего дивизиона имеет Сергей Деревянченко, а Сергей Богачук попал на 14 место в суперлегком весе.

Ранее сообщалось, что известный футболист объявил о завершении карьеры.