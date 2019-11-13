Известный футболист объявил о завершении карьеры [ Редактировать ]
Испанский нападающий Виссел Кобе Давид Вилья сообщил о том, что завершит игровую карьеру по окончании нынешнего сезона. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.
После 19 лет профессиональной карьеры я решил уйти из футбола в конце этого сезона. Спасибо всем клубам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться этой мечтой. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня в хорошие и трудные времена.
"Моей целью будет победа в Кубке императора с Виссел Кобе 1 января. После этого я продолжу наслаждаться футболом через все проекты, которые мы сейчас разрабатываем с группой DV7. Спасибо вам за любовь", - написал он.
За свою яркую карьеру Давид Вилья выступал в составе испанских "Спортинга", "Сарагосы", "Валенсии", "Барселоны" и "Атлетико". Также испанский футболист играл за "Нью-Йорк Сити", австралийский "Мельбурн Сити" и японский "Виссел Кобе". Испанец по три раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Вилья является лучшим бомбардиром в истории сборной Испании, на его счету 59 голов в 98 матчах. В составе сборной он стал чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы 2008 года.
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