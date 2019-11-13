"Сделал все возможное": Уайлдер заговорил о завершении карьеры [ Редактировать ]
Фото: boxingscene
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) заговорил о завершении спортивной карьеры. Слова непобежденного американца приводит BoxingScene.
"Шесть лет карьеры - это мой максимум. После этого я завершаю выступления. Самая прекрасная вещь в том, что я закончу с той же самой командой, с которой начинал свой путь.
Я не могу сказать, что вышло так, как мы планировали. В жизни невозможно строго следовать плану. Это замечательное ощущение быть с группой людей, которым я не безразличен. Люди, которые курировали начало моего пути также будут и планировать его завершение.
Мне кажется, что концовка будет чуточку слаще, чем было начало.Я сделал все от меня возможное в супертяжелом дивизионе, подарил множество зрелищных моментов и преподнес немало драмы", - заявил Уайлдер.
Отметим, что следующий поединок американец проведет в ночь с 23 на 24 ноября на арене MGM Grand, в Лас-Вегасе. Соперником "Бронзового бомбардировщика" станет кубинский боксер Луис Ортис (31-1, 26 КО), который, несмотря на поражение. принес немало проблем Деонтею в первом поединке.
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