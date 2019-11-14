Погода на 15 ноября: что ждать украинцам [ Редактировать ]
В пятницу, 15 ноября, погода в Украине будет холодная, температура воздуха опустится. Об этом сообщает известный синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Так, возможен небольшой дождь в западных областях. Ветер остается юго-восточным, но уже стихнет, только на востоке еще задержатся отдельные штормовые порывы.
В частности, температура воздуха будет самой низкой на севере Украины, +7+11 градусов. На востоке и в центре +8+13 градусов. На западе +10+14 градусов, в Закарпатской области до +13+17 градусов. В южной части +12+17 градусов.
В Киеве осадки маловероятны, ветер умеренный, температура воздуха ночью будет низкой, около +3 градусов, днем +8+9 градусов.
Ранее мы писали о том, что Украину накроют сильные ливни.
по теме
Погода в Украине на 3 ноября: что обещают синоптики
В воскресенье, 3 ноября, погода в Украине будет теплой и безветренной
Киевлян предупредили об опасности
В воскресенье, 3 ноября, в Киеве объявлено штормовое предупреждение
Погода на 31 октября: синоптики дали прогноз
Так, синоптик отметила, что ночью в Киеве ожидается до -2...-5 градусов
Погода на 27 октября: синоптики дали прогноз
В большинстве областей столбики термометров поднимутся до +15 - +17 градусов
Под Киевом поезд столкнулся с автомобилем (фото)
В среду, 13 ноября, в Киевской области в поселке Тетиев случилось ДТП