В пятницу, 15 ноября, погода в Украине будет холодная, температура воздуха опустится. Об этом сообщает известный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, возможен небольшой дождь в западных областях. Ветер остается юго-восточным, но уже стихнет, только на востоке еще задержатся отдельные штормовые порывы.

В частности, температура воздуха будет самой низкой на севере Украины, +7+11 градусов. На востоке и в центре +8+13 градусов. На западе +10+14 градусов, в Закарпатской области до +13+17 градусов. В южной части +12+17 градусов.

В Киеве осадки маловероятны, ветер умеренный, температура воздуха ночью будет низкой, около +3 градусов, днем +8+9 градусов.

Ранее мы писали о том, что Украину накроют сильные ливни.