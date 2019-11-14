В четверг, 14 ноября, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в четверг в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности), на высокогорье Карпат 40 м/с (II уровень опасности).

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Также 14 ноября по Киеву и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о плохой погоде. Также синоптик ошарашил прогнозом на зиму, рассказав о том, что украинцев ждут экстремальные морозы.