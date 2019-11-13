В четверг, 14 ноября, в Украине ожидается теплая погода, однако синоптики прогнозируют небольшие дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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По прогнозу синоптиков осадки ожидаются в Закарпатской области и в Карпатах ночью. Ветер прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с, ожидаются порывы 15-20 м/сек.

По данным синоптиков, температура ночью прогреется до +1-6 градусов тепла, днем до +8-13 градусов; в западных и южных областях ночью +5-10 градусов, днем +11-16 градусов.

Ранее сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение.