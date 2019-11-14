В поселке Глеваха из-за ревности произошла жуткая ссора между супругами. В этот момент они распивали алкоголь, передает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Известно, что во время ссоры, когда у женщины хватило слов, она схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь своему мужу.

37-летний мужчина с проникающим ножевым ранение грудной клетки каретой скорой помощи доставили в реанимационное отделение. За его жизнь борются врачи.

40-летнюю женщину работники полиции задержали.

Раньше сообщалось о том, что под Киевом напали на журналиста. А также водитель маршрутки убил током женщину во время секса.