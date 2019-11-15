На Рівненщині знайшли останки замордованих вояків УПА [ Редактировать ]
Останки 14 вояків УПА виявили на Рівненщині. Їх розстріляли у повоєнні роки і закопали в селі Іванчі, за кілька метрів від адмінбудівлі Рафалівського кар'єру.
Скелети були в ящиках, по кілька тіл в одному. У них знайшли православний хрестик, дві обручки, гребінець та ґудзики. Мешканці села розповідають, що у 80-х роках при спорудженні адмінбудівлі будівельники натрапили на могилу і повідомили у Рівне. Однак партійне керівництво наказало - закатати те місце асфальтом і не згадувати.
Тепер вирішують де перепоховати воїнів.
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