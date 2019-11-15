В московском аэропорту столкнулись самолеты [ Редактировать ]
Шереметьево / Фото: REUTERS
В московском аэропорту "Шереметьево" произошло жуткое ЧП. Самолет из Минска задел другой самолет на рулевой дорожке. Об этом сообщили в экстренной службе региона.
"Во время движения по рулевой дорожке Airbus A-320 рейса Минск-Москва задел другое воздушное судно", - говорится в сообщении.
Читайте также Семью сняли с рейса из-за крупного скандала
Также он добавил, что самолет из Беларуси принадлежит компании "Аэрофлот". В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.
Раньше сообщалось о том, что аэропорт Украины "потерял" самолеты" из-за непогоды. А также на борту самолета премьера Японии произошло ЧП.
по теме
Prev Next
15 ноября 2019 11:02
"Слуга народа" исключила двух депутатов
В "Слуге народа" приняли важное решение
15 ноября 2019 09:32
Какие знаки зодиака найдут свою любовь в бальзаковском возрасте
Еще Оноре де Бальзак писал, что 30 лет - это прекрасный возраст
15 ноября 2019 09:20
Приметы на 15 ноября: что категорически запрещено
Православные вспоминают мучеников Акиндина и Пигасия