В московском аэропорту "Шереметьево" произошло жуткое ЧП. Самолет из Минска задел другой самолет на рулевой дорожке. Об этом сообщили в экстренной службе региона.

"Во время движения по рулевой дорожке Airbus A-320 рейса Минск-Москва задел другое воздушное судно", - говорится в сообщении.

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Также он добавил, что самолет из Беларуси принадлежит компании "Аэрофлот". В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.



Раньше сообщалось о том, что аэропорт Украины "потерял" самолеты" из-за непогоды. А также на борту самолета премьера Японии произошло ЧП.