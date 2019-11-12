Аэропорт Украины "потерял" самолеты" из-за непогоды [ Редактировать ]
Во вторник, 12 ноября, в Одессе, в международном аэропорту изменили график работы из-за тумана. Об этом сообщает "Униан".
В частности, перенаправлены в другие аэропорты самолеты:
- Компании SkyUp из Шарм-Эль-Шейха, ожидавшийся в 8.35,
- WzzAir и Ryanair из Венгрии - Будапешта и Польши - Катовице (оба - 9.50)
- МАУ из Борисполя (10.50).
- Не прибыл еще один рейс из Катовице (9.05).
- Отменен рейс компании Turkish Airlines из Стамбула (Турция), ожидавшийся в 9.00.
- Задерживаются борты Turkish Airlines из Стамбула (14.10), Варшавы (Польша,14.10), Берлина (Германия, 15.35), Минска (Беларусь, 13.40).
- Также отменен один рейс из Одессы на Стамбул (10.50).
О судьбе остальных рейсов пока неизвестно.
Ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о плохой погоде.
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