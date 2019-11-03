В воскресенье, 3 ноября, на борту самолета премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошел инцидент. Во время полета на борту Boeing 777 произошел пожар. Об этом сообщает агентство Kyodo.

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Известно, что огонь вспыхнул спустя несколько часов после вылета из аэропорта Ханэда.

По предварительным данным, загорелся духовой шкаф на камбузе в задней части самолета, когда экипаж готовил еду. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что вертолет Южной Кореи потерпел жуткое крушение.