На борту самолета премьера Японии произошло ЧП [ Редактировать ]
В воскресенье, 3 ноября, на борту самолета премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошел инцидент. Во время полета на борту Boeing 777 произошел пожар. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Известно, что огонь вспыхнул спустя несколько часов после вылета из аэропорта Ханэда.
По предварительным данным, загорелся духовой шкаф на камбузе в задней части самолета, когда экипаж готовил еду. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что вертолет Южной Кореи потерпел жуткое крушение.
по теме
Жуткая авиакатастрофа: самолет рухнул на жилой дом
Также отмечается, что на борту самолета находился только пилот
Ryanair запустил два новых рейса из Украины
Популярный среди украинцев лоукост Ryanair запустил два новых авиарейса из Харькова
В аэропорту "Киев" отменили три рейса
В четверг, 24 октября, в международном аэропорту "Киев" отменили три рейса
Популярный лоукост запустит новый маршрут
Популярный австрийский лоукостер Laudamotion запускает новый маршрут
В аэропорту "Киев" отменили рейсы
В аэропорту "Киев" (Жуляны) отменили несколько рейсов из-за неблагоприятных условий