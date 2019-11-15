На заседании фракции "Слуга народа" 15 ноября было принято важное решение. Члены фракции исключили депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

Известно, что причиной исключения из фракции является инакомыслие и не голосование за некоторые законопроекты.

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"В зале присутствовали 120 народных депутатов. Я лично их пересчитал. То есть большинства фракции не было. Причем большинство из присутствующих там - это те, кто занимает руководящие должности в партии или в комитетах. То есть они ангажированы, чтобы действовать в интересах руководства" , - сказал Поляков.

Раньше сообщалось о том, что Арахамия обещает сложить депутатский мандат. А также Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения"