Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил с важным заявлением. Депутат пообещал сложить мандат в случае, если в проект закона о рынке земли не будут внесены изменения , касающиеся референдума о покупке земли иностранцами. Об этом сообщает "Укринформ".

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"Она услышала (Арахамия говорит о позиции представителя Кабмина в Верховной Раде Ирины Верещук, которая заявила, что не поддерживает законопроект о рынке земли), например, обещание президента о референдуме. Возможно она изменит свое мнение ... Я ей сказал: "Смотри, вот мой мандат, я кладу мандат на стол. Это мое обещание, если оно (обещание президента о референдуме про куплю земли иностранцами - ред.) не будет соблюдено, если этого не произойдет, я уйду из Верховной Рады, если мы не добавим эту поправку", - сказал Арахамия.



Напомним, в среду, 13 ноября, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". А также президент развеял миф о рынке земли.