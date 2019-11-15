Погода на 16 ноября: к чему готовиться украинцам [ Редактировать ]
В субботу, 16 ноября, погода в Украине будет умеренной, преимущественно облачной. Значительных осадков не обещают, а воздух почти везде прогреется до убедительных плюсов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Столбики термометра в среднем будут показывать +7...+12 градусов. Так, на Западе и Юге +10...+15 градусов, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях местами +15...+17 градусов
Антициклон постепенно остужает ночи, поэтому минимально уже будет значительно холоднее: +2...+7 градусов, а на Востоке, в Днепре и районах, на Полтавщине уже и немного подморозит, около 0 градусов.
В Киеве в субботу, 16 ноября, значительных осадков не обещают. Ночью термометры покажут +3...+5 градусов, днем +8...+11 градусов.
Ранее сообщалось о том, когда закончатся дожди.
по теме
Погода на 15 ноября: что ждать украинцам
В пятницу, 15 ноября, погода в Украине будет холодная
Погода на 11 ноября: синоптики шокировали украинцев
Холоднее всего будет на Прикарпатье
Украинцев предупредили о надвигающейся опасности
В воскресенье, 10 ноября, в Украине ожидается ухудшение видимости
Погода на 10 ноября: что обещают синоптики
Днем температура будет колебаться от +13 до +18
На Киев надвигается густой туман - ГСЧС
Отмечается, что видимость ухудшится до 200-500 метров