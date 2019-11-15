В субботу, 16 ноября, погода в Украине будет умеренной, преимущественно облачной. Значительных осадков не обещают, а воздух почти везде прогреется до убедительных плюсов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Столбики термометра в среднем будут показывать +7...+12 градусов. Так, на Западе и Юге +10...+15 градусов, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях местами +15...+17 градусов

Антициклон постепенно остужает ночи, поэтому минимально уже будет значительно холоднее: +2...+7 градусов, а на Востоке, в Днепре и районах, на Полтавщине уже и немного подморозит, около 0 градусов.

В Киеве в субботу, 16 ноября, значительных осадков не обещают. Ночью термометры покажут +3...+5 градусов, днем ​​+8...+11 градусов.

Ранее сообщалось о том, когда закончатся дожди.