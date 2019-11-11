В Украине погода улучшится в ближайшие дни. С 12 ноября дожди прекратятся по всей территории. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Синоптик рассказала, что неделя началась с атмосферного фронта, который и принес дожди. Но к вечеру дожди уйдут.

"А его место займет антициклон с нежным именем Paloma. Эта Голубка (Paloma) раскинет крылья по всем областям, отгоняя дожди - завтра повсюду без осадков", - сообщила Диденко.