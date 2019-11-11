Когда закончатся дожди: синоптики удивили прогнозом [ Редактировать ]
В Украине погода улучшится в ближайшие дни. С 12 ноября дожди прекратятся по всей территории. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Синоптик рассказала, что неделя началась с атмосферного фронта, который и принес дожди. Но к вечеру дожди уйдут.
"А его место займет антициклон с нежным именем Paloma. Эта Голубка (Paloma) раскинет крылья по всем областям, отгоняя дожди - завтра повсюду без осадков", - сообщила Диденко.
Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о надвигающейся опасности.
по теме
Погода на 11 ноября: синоптики шокировали украинцев
Холоднее всего будет на Прикарпатье
Украинцев предупредили о надвигающейся опасности
В воскресенье, 10 ноября, в Украине ожидается ухудшение видимости
Погода на 10 ноября: что обещают синоптики
Днем температура будет колебаться от +13 до +18
На Киев надвигается густой туман - ГСЧС
Отмечается, что видимость ухудшится до 200-500 метров
Погода на 8 ноября: что ждать украинцам
Также Диденко заявила, что на выходные в Украину идет очередное потепление