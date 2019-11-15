В субботу, 16 и 17 ноября в Украине ожидаются заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Погода на выходных будет благоприятная для прогулок и осадков не ожидается.

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"Температура воздуха в Украине составит +7 +12 градусов, на Западе и Юге +10 +15 градусов, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях +15 +17 градусов. В Киеве 16-17 ноября осадки не прогнозируются, местами туман. Ночью +3 +5 градусов, днем +8 +11 градусов. ", - рассказала Диденко.

Ранее сообщалось о том, что пришли аномальные снегопады.