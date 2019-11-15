Чергову гучну заяву зробив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Каже, що Україна може вийти з Мінських домовленостей. Мовляв, "Мінськ" - для нас не самоцінність. І якщо не буде швидкого прогресу - Україна шукатиме інший шлях.

Правда, який конкретно Пристайко не сказав. Мінські домоленості, за словами міністра, були задумані саме як швидке рішення. І мали спрацювати протягом року. Звісно, до "Мінська" прив'язані санкції проти Росії. Але насправді санкції можуть зняти і без виконання цієї угоди. Міністр відверто про це сказав.