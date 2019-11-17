В США столкнулись два самолета (видео) [ Редактировать ]
В США в международном аэропорту Сан-Антонио в штате Техас столкнулись два частных самолета. Об этом сообщает Fox News.
Известно, что один самолет возвращался из Нового Орлеана, а второй летел из Сан-Хосе и был вынужден совершить экстренную посадку из-за утечки топлива.
Его пилот не смог удачно приземлиться на выделенную ему полосу и въехал в лайнер из Нового Орлеана.
Пострадавших в результате инцидента нет. Однако из-за аварии пришлось приостановить несколько рейсов.
Ранее сообщалось, что в Египте произошло жуткое ЧП с самолетом из Украины.
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