В США в международном аэропорту Сан-Антонио в штате Техас столкнулись два частных самолета. Об этом сообщает Fox News.

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Известно, что один самолет возвращался из Нового Орлеана, а второй летел из Сан-Хосе и был вынужден совершить экстренную посадку из-за утечки топлива.

Его пилот не смог удачно приземлиться на выделенную ему полосу и въехал в лайнер из Нового Орлеана.



Пострадавших в результате инцидента нет. Однако из-за аварии пришлось приостановить несколько рейсов.

Ранее сообщалось, что в Египте произошло жуткое ЧП с самолетом из Украины.