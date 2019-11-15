Самолет с премьером Болгарии совершил экстренную посадку [ Редактировать ]
В Софии совершил экстренную посадку правительственный самолет Falcon с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым. Об этом сообщает BGNES.
Известно, что у самолета отказала навигационная система, из-за чего пилот не смог с первого раза посадить борт.
По предварительным данным, навигационная система отказала при заходе на посадку и ее не удалось перезапустить. Пилот был вынужден уйти на второй круг. Он совершил посадку в ручном режиме.
В результате никто не пострадал.
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