В Софии совершил экстренную посадку правительственный самолет Falcon с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым. Об этом сообщает BGNES.

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Известно, что у самолета отказала навигационная система, из-за чего пилот не смог с первого раза посадить борт.

По предварительным данным, навигационная система отказала при заходе на посадку и ее не удалось перезапустить. Пилот был вынужден уйти на второй круг. Он совершил посадку в ручном режиме.

В результате никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что аэропорт Украины "потерял" самолеты" из-за непогоды.