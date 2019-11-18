В Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП [ Редактировать ]
В понедельник, 18 ноября, в Киеве на улице Эстонской произошло тройное ДТП. В ходе происшествия пострадала женщина. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
По предварительной информации, водитель одной из служб такси, будучи в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль Volkswagen. Убегая с места ДТП на перекрестке улиц Туполева и Салютная, он влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.
"В результате аварии пострадала беременная женщина, которая находилась в Volkswagen. Она была госпитализирована", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Днепре иностранец на Suzuki задавил парня, а также под Винницей случилось кровавое ДТП.
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