В Киеве пьяная компания устроила жуткое ДТП [ Редактировать ]
В пятницу, 15 ноября, в Киеве в Дарницком районе на пересечении улиц Здолбуновской и Ревуцкого произошло ДТП. Так, столкнулись автомобили Opel и Audi. В результате аварии медики с различными травмами госпитализировали одного человека, передает "Информатор".
По предварительной инфомации, патрульные подозревают, что аварию спровоцировал пьяный водитель.
Известно, что Opel выезжал с улицы Ревуцкого на Здолбуновскую, однако что-то пошло не так. Автомобиль поехал по встречной полосе и на полном ходу влетел в лоб Audi. От удара по дороге разбросало запчасти машин, а пассажиру Audi потребовалась помощь медиков. Его доставили в больницу.
Когда на место прибыли полицейские, то увидели, что из Opel буквально вывались компания мужчин. У них были признаки алкогольного опьянения. Нам они так и не признались, кто управлял автомобилем в момент ДТП. Детали происшествия устанавливают правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком девушка-водитель врезалась в полицейских, а также на трассе "Киев-Чоп" произошло жуткое ДТП.
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