В воскресенье, 17 ноября, в Днепре на проспекте Гагарина случилось ДТП. Известно, что автомобиль Suzuki сбил парня. Пострадавшего госпитализировали, передает "Информатор".

По предварительной информации, за рулем автомобиля был иностранец. По его словам, пострадавший резко выбежал на дорогу и стал поперек. Он мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Все детали и причины происшествия предстоит выяснить првоохранителям.

Ранее сообщалось, что в Днепре водитель "влетел" в столб, а также в Киеве на Куреневке произошло тройное ДТП.