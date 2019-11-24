Где смотреть "мегафайт" Уайлдер - Фьюри / Фото: twitter.com/JamesTynanKO

23 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США) состоится бой-реванш между Деонтеем Уайлдером (41-0-1) и Луисом Ортисом (31-1, 26 КО), в котором американец в десятый раз будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

После их первого поединка, завершившегося победой "Бронзового бомбардировщика" нокаутом, непобежденный боксер еще дважды выходил в ринг. Сначала Уайлдер выдал "мегафайт" с Тайсоном Фьюри, затем не испытал сложностей с Домиником Бризилом, уничтожив последнего в дебютной трехминутке.

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Кубинец, для которого поражение от Деонтея по-прежнему остается единственным в карьере, за отрезок в чуть более полутора лет провел три посредственных поединка со второсортными спортсменами, выжав максимум из них. Предстоящее противостояние с американцем можно назвать "последним шансом" для Ортиса стать чемпионом мира, ведь весной 2020 Луису исполнится 41 год. И с каждым годом боксировать ему становится все сложнее и сложнее.

Любители бокса в прямом эфире смогут увидеть яркое зрелище на британском телеканале Sky Sports и американском FOX. Ориентировочное начало поединка - 24 ноября в 06:00 по киевскому времени.

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