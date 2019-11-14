Непобежденный супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) после небольшого отдыха вернулся к тренировочному процессу.

Украинский боксер на личной странице в Instagram опубликовал видео, где он эффектно избивает грушу.

В комментариях под роликом поклонники пытались разузнать у Александра имя его следующего соперника, а также прозвали его "машиной для убийства" и оценили по достоинству силу удара спортсмена.

Отметим, что в дебютном поединке хэвивейта Александр Усик техническим нокаутом в 7-м раунде одолел американца Чазза Уизерспуна. Украинец является официальным претендентом на титул WBO и должен встретиться с победителем поединка Энтони Джошуа - Энди Руис, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Читайте также: Ломаченко раскрыл причину поражения Гвоздика в бою с Бетербиевым.