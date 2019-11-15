У полтавской "Ворсклы" появился новый тренер. После увольнения Виталия Косовского с поста главного тренера, футбольный клуб определился с новым. Им стал бывший игрок "Динамо" и "Вердера" Юрий Максимов, сообщает "Корреспондент".

Известно, что тренер уже познакомился с коллективом и провел первую тренировку с командой.

Отмечается, что последним местом работы Максимова является азербайджанская "Кешля", а в Украине он тренировал донецкий "Металлург", киевский "ЦСКА", "Оболонь" и "Кривбасс".

Ранее сообщалось, что "Ворскла" уволила главного тренера.