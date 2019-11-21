В Оксфорде назвали слово 2019 года, им стало выражение "climate emergency". Фраза переводится как "чрезвычайная климатическая ситуация". Об этом сообщает официальный Twitter словаря.

"Словом года в Оксфорде стало "climate emergency". Определяется, как "ситуация, в которой необходимо срочно принять меры для уменьшения или прекращения изменения климата и избежания потенциально необратимого вреда окружающей среде в результате этого", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самые популярные киностудии Sony и Netflix определились с претендентами на премию "Оскар-2020".