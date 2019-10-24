Самые популярные киностудии Sony и Netflix определились с претендентами на премию "Оскар-2020" за лучшую мужскую роль.

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Так, за роль в фильме "Однажды в Голливуде", студия Sony выдвинула Леонардо Ди Каприо. Отмечается, что Брэда Питта. который также сыграл в этой ленте, предложили на премию за роль второго плана

Также Sony отметила актера ленты "Прекрасный день по соседству" - Мэттью Риза. На премию за роль второго плана выдвинули Тома Хэнкса.

Компания Netflix предложила на главную награду Джонатан Прайс, актера, который исполнил роль Папы Римского Франциска в фильме "Два папы". На премию за роль второго плана предложили Энтони Хопкинса, за роль папы Бенедикта.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед Али стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2019 году.