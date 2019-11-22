У побережья Одессы произошло серьезное ЧП с танкером [ Редактировать ]
Танкер относит к берегу / Фото: Думская
В Одессе терпящий бедствие танкер "Делфи" относит к берегу. Об этом сообщает "Думская".
"Судно относит к Ланжерону. Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия"", - говорится в сообщении.
На борту находится не менее 15 человек. Как сообщают СМИ, местонахождение судна контролирует один SAR. Спасательная операция так и не начиналась.
Ранее сообщалось о том, что украинские корабли прибыли в Николаев.
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