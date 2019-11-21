В четверг, 20 ноября, в аэропорту Одессы произошла аварийная посадка самолета, летевшего рейсом "Стамбул-Одесса" tk467 авиакомпании "Turkish Airlines, сообщает strana.ua.

Известно, что в Одессе был сильный ветер. Пилоту удалось посадить самолет лишь со второго раза. И при второй попытке во время приземления сломалось второе шасси. В этот момент пассажиры почувствовали запах гари.

По словам пассажиров, паниковали даже члены экипажа. Самолет съехал с полосы и остановился в поле.

Затем оперативно были спущены надувные трапы и всех пассажиров эвакуировали с борта. Пострадавших нет. Самолет сейчас остался на взлетной полосе. Аэропорт Одессы закрыт на взлет и посадку.

Также известно, что самолету 11,3 года.

Ранее сообщалось, что популярная авиакомпания экстренно отменила десятки рейсов.