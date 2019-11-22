В Украине вводятся новые стандарты фотографирования на биометрические документы. Об этом сообщили в Миграционной службе Украины.

Согласно новым правилам, теперь можно фотографироваться в головных уборах.

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"Будем откровенны: для представителей отдельных вероисповеданий фотографирование на документ было довольно чувствительной темой. Их религиозные убеждения и традиция носить определенные головные уборы в повседневной жизни противоречили установленным государственным стандартам фотоизображений. Но теперь эти противоречия отменено", - говорится в сообщении.

Новые правила фотографирования касаются биометрических документов как украинцев (ID-карта и загранпаспорт), так и иностранцев, и лиц без гражданства (вид на временное или постоянное проживание).

Раньше сообщалось о том, что таксистам грозят большие штрафы. А также украинцев начали штрафовать за перевозку детей без автокресел.