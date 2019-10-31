В Украине приняли закон об административных правонарушениях, где установили ответственность за нарушение правил перевозки детей.

Законодательством введена ответственность за перевозку детей без автокресла. Но, если службы такси или родители не будут компенсировать водителям такие штрафы, они могут отказывать везти в салоне детей.

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По данным ВОЗ, детское автокресло снижает показатель смертности детей на дорогах на 54 %, а риск получения травм - на 70%.

Ранее сообщалось, что таксисты службы Uklon устроили страшное ДТП.