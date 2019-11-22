В Украине закончились больничные листы. Вместо них теперь выдают справку о временной нетрудоспособности. Но по такому документу нельзя получить выплаты. Об этом сообщает "Сегодня".

Во всех больницах Киева отсутствуют бланков листов нетрудоспособности. Их перестали печатать и развозить.

"Больничных нет и не только в Киеве, такая проблема по всей Украине. Мы обращались в Министерство здравоохранения, ждем бланки", - прокомментировали в Департаменте здравоохранения.

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В Минздраве сообщили, что бланки появятся в украинских поликлиниках и больницах только к концу года.

"Справки не могут быть представлены к оплате, а должны быть заменены на бланк листка нетрудоспособности после восстановления их обеспечения в медучреждениях", - объяснил семейный врач Александр Подлесоцкий.

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