Ученые нашли два новых опасных астероида за последние три месяца, передает "Корреспондент".

Так, при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области был обнаружен неизвестный ранее малый астероид.

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Обнаруженный астероид находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года. Минимальное расстояние между центром Земли и небесным телом составило 139 тысяч 410 километров.

"По оценкам, астероид имеет поперечный размер 10-15 метров, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года", - говорится в сообщении.

Также был обнаружен астероид, сближавшийся с Землей на достаточно уникальной орбите. Подтверждающие наблюдения были получены на двух телескопах, расположенных на острове Мауи (штат Гавайи, США).

Ранее сообщалось, что на Земле зафиксировали самый мощный в истории всплеск.